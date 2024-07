Spagna-Francia le formazioni ufficiali | esclusi pesanti non solo dell’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 9 luglio 2024)è la prima semifinale degli Europei, prenderà il via alle ore 21 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Sono appena uscite lee dei due. LE SCELTE – Alle 21 il calcio d’inizio di, che darà la prima finalista degli Europei. E non vedrà giocatorititolari. Partono dalla panchina i due dellaossia Benjamin Pavard, ancora a zero minuti, e Marcus Thuram rimasto fuori pure nel quarto di finale col Portogallo. La notizia è che Didier Deschamps lascia fuori pure Antoine Griezmann, finora non certo convincente, col tridente formato da Ousmane Dembélé e Randal Kolo Muani assieme a Kylian Mbappé. Nellada segnalare la squalifica di Dani Carvajal e Robin Le Normand, mezza difesa da rifare.