Renzi | Basta veti Giorgia Meloni ha iniziato la sua discesa

(Di martedì 9 luglio 2024) ROMA – “Vi scrivo da Londra dove ho cominciato a collaborare alle iniziative del Tony Blair Global Institute. Mai come in questi giorni sono convinto dell’importanza della politica contro il populismo”. Lo scrive il leader di Italia Viva, Matteo, nella sua e-news, convinto che “abbiala propria”. “Fare politica significa fare proposte credibili e riformiste. E significa farlo da adulti, come ha detto con una felice espressione il leader socialista Glucksmann. Fare politica da adulti significa non metteresulla base delle antipatie ma far valere i voti. Ecco perché quegli adulti fanno la differenza utilizzando anche la tattica. È successo a noi con qualche mossa del cavallo del passato, è successo ai laburisti che hanno smesso di attaccare Blair e hanno vinto con Starmer, è successo a Macron quando ha bloccato l’avanzata della Le Pen.