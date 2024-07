LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Philipsen domina la volata Giornata tranquilla Pogacar in giallo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE17.57 La nostraLVIE si chiude qui! Grazie mille per averci seguito, agli amici di OA Sport un saluto e un buon proseguimento di! 17.56 Domanin.11 eche si annuncia molto più vivace rispetto ad. Tornano le montagne, ci saranno 6 GPM da affrontare e più di quattromila metri di disllo. In particolare gli ultimi 60 chilometri non lasciano respiro, per una lungatutta da vivere. 17.55 Questa lavista dal basso del successo di Jasper. @Jasperwins in @SAM18200! @Jaspers’impose à Saint-Amand-Montrond !#TDFpic.twitter.com/2j6rWNmqwA —de(@Le) July 9,17.