LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | 90 km all’arrivo gruppo spaccato in due tronconi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLADIDEL TOUR DE FRANCEDALLE 13.25 12.02 Molto attive in quest’avvio le ragazze della Top Girls Fassa Bortolo. 11.59 Dopo che si era spezzato in precedenza, ilsi ricompone. 11.55 Novanta chilometri alla fine. 11.54 Il ritmo infernale che ilha tenuto ad inizio gara ha provocato uno spaccamento. Nel primo troncone troviamo tutte le big di classifica. 11.52 Fa decisamente caldo sulle strade della Pianura Padana: la temperatura si aggira sui 33 °C. 11.49che viaggia a un’andatura di quasi 45 km/h, andatura elevatissima in quest’avvio. 11.46 100 km. 11.44compatto dopo 10 km, al momento non si riesce a comporre una fuga. 11.42 C’è stata una caduta nei primi minuti di gara.