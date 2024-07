Le condizioni di salute del Cardinale Camillo Ruini | un pilastro della Chiesa italiana

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di martedì 9 luglio 2024) Il, una delle figure più influentiCattolica in Italia, sta attraversando un periodo delicato a causa di problemi di. Ledidelhanno suscitato preoccupazione non solo tra i fedeli, ma anche tra i membri del clero e i leader politici che riconoscono il suo significativo contributo alla societàe alla@Crediti Ansa – VelvetMagUn profilo di grande importanza, nato il 19 febbraio 1931 a Sassuolo, è stato ordinato sacerdote nel 1954. La sua carriera ecclesiastica è stata caratterizzata da una dedizione costante e da un impegno profondo verso lae i suoi valori.è stato nominatonel 1991 da Papa Giovanni Paolo II, che lo ha anche scelto come Vicario Generale per la diocesi di Roma e presidenteConferenza Episcopale(CEI), cariche che ha mantenuto fino al 2008.