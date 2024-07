L’analisi del voto in Francia | dopo la festa c’è il difficile compromesso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Insi è realizzato un vero e proprio coup de théâtre elettorale: l’alleanza dei partiti di sinistra riuniti nel Nuovo Fronte Popolare (Nfp) non solo è riuscita nell’impresa di sbarrare la strada all’annunciata vittoria del Rassemblement National (Rn) ma si è affermata come prima forza parlamentare. Per il Rn, che già pregustava l’ingresso a Matignon del proprio astro nascente, Jordan Bardella,due lusinghiere affermazioni nelle scorse settimane in occasione delle europee e del primo turno delle legislative (in entrambi i casi ampiamente oltre il 30%), è uno schiaffo doloroso che il significativo incremento di seggi non può far dimenticare. Al contrario la sinistra riunita nel Nfp (alleanza a quattro tra la France insoumise, Partito socialista, Ecologisti e Comunisti) riesce a fare gioco di squadra e a mettere sotto il tappeto profonde divergenze e tensioni tra i partiti, arrivando inaspettatamente in testa, mantenendosi tuttavia ben distante (oltre un centinaio di seggi) dalla maggioranza assoluta.