Giffoni Film Festival tra Bonolis Sorrentino Wang e Bonucci | Un’impresa che sembrava impossibile

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“che”, così distante da non potersi realizzare, è diventata realtà oggi con la presentazione del programma della 54esima edizione del. Il fondatore Claudio Gubitosi ha sottolineato le sfide affrontate durante un anno difficile, che non verrà dimenticato facilmente. Le incertezze e le preoccupazioni degli ultimi mesi, causate dalla mancanza di fondi per le attività culturali, sono state superate e l’edizione in programma dal 19 al 28 luglio prossimi si prospetta ricca di contenuti. Si potranno apprezzare anteprime, panel, incontri con protagonisti dello spettacolo, della politica e dello sport, masterclass e numerosi altri eventi collaterali. Tra gli ospiti attesi ci sono nomi di spicco come Paolo, Paoloe i protagonisti di ‘Parthenope’ Celeste Della Porta, Dario Aita e Daniele Rienzo, Alessandro Borghi, il produttore statunitense vincitore del Premio Oscar nel 2023 Jonathan, Elly Schlein, Giuseppe Conte, i protagonisti di ‘Io Capitano’ Seydou Sarr e Moustapha Fall e il calciatore Leonardo