Aurora Pace promessa del nuoto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Sport e giovani. Un binomio che si realizza nella cerrese(nella foto), 16 anni, nuotatrice agonistica che si allena col coach Roberto Florindi nella piscina comunale di Melegnano. Nei recenti campionati italiani in acque libere a Piombino, la giovane è arrivata settima nella 5 chilometri e sesta nella 2,5 chilometri. Traguardi che– descritta da chi la conosce come una ragazza schiva, ma molto determinata – è riuscita a raggiungere con tenacia e perseveranza. "Lo sport può fare da sprone e creare forti motivazioni, aiutando a formare il carattere e a crescere", dice mamma Lorenza Bonini. È stata lei ad iscriverein piscina, quando aveva solo 4 anni. "E lo stesso ho fatto con sua sorella minore, Angelica. Non volevo che provassero lo stesso disagio che sentivo io da ragazza, quando sapevo giusto galleggiare e l’acqua non era certo il mio elemento naturale".