LIVE Giro d’Italia femminile 2024 tappa di oggi in DIRETTA | inizia la seconda frazione chance per le velociste

(Di lunedì 8 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Magalhaes e Missiaggia hanno già guadagnato quasi un minuto di vantaggio sul gruppo maglia rosa. 11.58 Provano ad evadere dal plotone Ana Vitória Magalhães (Bepink-Bongioanni) e Alessia Missiaggia (Top Girls Fassa Bortolo) 11.56 Gruppo nervoso in quest’inizio, c’è qualche tentativo d’attacco. 11.54 SI PARTE! 11.52 Il gruppo è già in direzione del chilometro zero, punto in cui inizierà laodierna. 11.50 Ricordiamo la classifica generale dopo la primadelWomen. 1 LONGO BORGHINI Elisa Lidl – Trek 0:00 2 BROWN Grace FDJ – SUEZ 0:01 3 CHAPMAN Brodie Lidl – Trek 0:13 4 NOOIJEN Lieke Team Visma Lease a Bike 0:23 5 KOPECKY Lotte Team SD Worx – Protime 0:25 6 HARTMANN Elena Roland 0:28 7 LABOUS Juliette Team dsm-firmenich PostNL 0:29 8 EDWARDS Ruth Human Powered Health 0:30 9 KERBAOL Cédrine CERATIZIT-WNT Pro Cycling Team 0:38 10 ADEGEEST Loes FDJ – SUEZ 0:38 11.