Inzaghi arriva il giusto premio Tre anni di duro lavoro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’Inter e Simoneancora insieme. È solo una questione di ore, poi il tecnico piacentino firmerà il rinnovo annuale. La scadenza sarà prorogata di un anno.– Simoneè sempre più vicino a rinnovare con l’Inter per un altro anno. La scadenza sarà posticipata al giugno del 2026. Non c’è mai stato nessun tipo di dissapore tra le parti, solo una questione di tempo per trovare la formula giusta. Oaktree ha deciso dunque di scendere in campo e chiudere definitivamente la questione. Il tecnico piacentino, nei prossimi giorni, firmerà il rinnovo di contratto. Da lì in poi, partirà la rincorsa alla riconferma in Italia e al ventunesimo scudetto. Beppe Marotta e Piero Ausilio da tempo parlavano di accordo fatto: questo perché, si sa bene, l’importanza di Simonein squadra è stata fondamentale.