Pallacanestro Reggiana Parola d’ordine continuità Confermato tutto lo staff tecnico

Vista l’idea di mercato portata avanti è evidente che l’ UNA Hotels versione 20252026 punterĂ molto sul valore aggiunto dato dalla continuitĂ di lavoro con la stagione precedente. Cinque, sinora, i giocatori riconfermati, un record rispetto alle scelte degli anni scorsi, e così, anche se era nell’aria, un’ulteriore riscontro di quanto sopra arriva dalla conferma, in blocco, dello staff tecnico degli ultimi 12 mesi, che ha fruttato l’approdo ai playoff sia in campionato che in Basketball Champions League. A fianco di coach Dimitris Priftis ci sarĂ il vice Federico FucĂ , alla sua nona stagione consecutiva col sodalizio biancorosso. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallacanestro Reggiana. Parola d’ordine continuitĂ . Confermato tutto lo staff tecnico

