La diagnosi più dolce del mondo | Bumper e Peanut scoprono il Parkinson con il naso e cambiano tutto

Una scoperta scientifica straordinaria potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce del Parkinson: due cani addestrati sono riusciti a identificare la malattia neurodegenerativa attraverso l’olfatto, raggiungendo un’accuratezza del 98% prima ancora che i sintomi tradizionali si manifestino. La ricerca, condotta in collaborazione tra Medical Detection Dogs, le Università di Bristol e Manchester, ha dimostrato che i cani addestrati possono distinguere tra campioni di sebo prelevati da persone con e senza malattia di Parkinson. I risultati, pubblicati il 15 luglio nel Journal of Parkinson’s Disease, mostrano livelli di sensibilità fino all’80% e specificità fino al 98%. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - La diagnosi più dolce del mondo: Bumper e Peanut scoprono il Parkinson con il naso (e cambiano tutto)

In questa notizia si parla di: parkinson - diagnosi - dolce - mondo

Ricerca, algoritmi e machine learning per la diagnosi precoce di Alzheimer e Parkinson - Uno studio coordinato dall’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione del Consiglio nazionale delle ricerche di Roma (Cnr – Istc)  per la prima volta ha utilizzato lo strumento dell’intelligenza artificiale per individuare i fattori più importanti per la diagnosi precoce di Alzheimer e Parkinson,  differenziando uomini e donne.

Morten Harket ha il Parkinson: «Non ho avuto problemi ad accettare la diagnosi. Uso quello che funziona ancora» - Il frontman degli a-ha lo ha rivelato attraverso il suo biografo: «Sto cercando in tutti i modi di evitare che il mio sistema crolli del tutto.

Una penna per la diagnosi precoce del Parkinson - Ideato un nuovo approccio per la diagnosi del Parkinson: una penna stampata in 3D caricata con inchiostro magnetico in grado di identificare persone affette dal morbo di Parkinson o, addirittura, rilevare i sintomi precoci della patologia non ancora conclamata.

La diagnosi più dolce del mondo: Bumper e Peanut scoprono il Parkinson con il naso (e cambiano tutto); Alexander Reed (dall’Inghilterra alla Valcamonica), dalla diagnosi di Parkinson a 42 anni alla fondazione del centro riconosciuto in tutto il mondo.

Alzheimer e Parkinson, scoperte le "spie" per le diagnosi precoci - Una ricerca senza precedenti, pubblicata su Nature Medicine e Nature Aging, ha analizzato 250 milioni di proteine provenienti da oltre 35. Secondo ilmessaggero.it

Parkinson, ecco il nuovo test del sangue per la diagnosi precoce ... - Parkinson, ecco il nuovo test del sangue per la diagnosi precoce: accurato, non invasivo ed economico A svilupparlo sono stati i ricercatori dell’Università Ebraica di Gerusalemme. Segnala ilmessaggero.it