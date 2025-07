Mercato auto Aci | Bilancio negativo a Napoli e in Campania nel primo semestre

È negativo il bilancio del mercato del nuovo nei primi sei mesi dell’anno a Napoli, così come nelle altre province della Campania. Male anche il comparto dell’usato che, però, regge nel resto della regione. In leggera e generale crescita, invece, risulta l’andamento delle radiazioni, con l’eccezione di Salerno. Nel dettaglio, secondo gli ultimi dati di “Auto-Trend”, il bollettino statistico dell’Aci, dall’inizio dell’anno, a Napoli sono state iscritte al Pubblico Registro Automobilistico (ra) 12.570 nuove vetture: il 22,9% in meno rispetto al primo semestre dello scorso anno. Si tratta del decremento più vistoso in Campania dove, da gennaio a giugno, le nuove iscrizioni al Pra sono, comunque, crollate del 19,6%. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: mercato - auto - bilancio - negativo

Ad aprile in crescita il mercato dell’auto - ROMA (ITALPRESS) – Ad aprile 2025 sono state immatricolate 139.084 auto, in aumento del 2,7% rispetto alle 135.

Auto, boom delle ibride: giù Tesla. Il mercato Ue cresce del 2,8%, in calo Stellantis - Torino, 25 aprile 2025 – Il mercato dell’auto in Europa (Ue, Efta e Regno Unito) registra un segno positivo del 2,8% nel mese di marzo rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, ma nel trimestre resta fermo (-0,4%).

Mercato delle auto ibride Marzo chiude in positivo - Il mercato nazionale ha visto un’importante crescita delle vendite delle auto ibride nel mese di marzo 2025.

A Napoli si comprano sempre meno auto: i dati; Mercato usato, novembre 2024 in positivo. (+1,4%); Ue, mercato auto in lieve aumento: +1,9 a maggio.

Poche luci in Campania per il mercato dell’auto nuova - (askanews) – È negativo il bilancio del mercato del nuovo nei primi sei mesi dell’anno a Napoli, così come nelle altre province della Campania. Come scrive askanews.it

A Napoli calano gli acquisti di auto nuove, male anche l'usato - È negativo il bilancio del mercato del nuovo nei primi sei mesi dell'anno a Napoli, così come nelle altre province della Campania. Si legge su ansa.it