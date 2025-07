Chi era Andreas Tonelli morto dopo una caduta | sui social i video delle montagne scalate in bici

Andreas Tonelli, 48 anni, era un esperto di bicicletta e montagna. Sul suo profilo Instagram da 126.000 follower pubblicava i video delle sue avventure. Nel 2014 ha lasciato il suo lavoro in ufficio per dedicarsi solo alla mountain bike. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Andreas Tonelli precipita con la bici per 200 metri in Val Gardena e muore - La salma della guida di mountain bike è stata recuperata dopo ore di ricerche a seguito dell’allarme dato dalla famiglia.

