Lucca sosterrà oggi pomeriggio le visite mediche col Napoli Di Marzio

Lorenzo Lucca sosterrà nelle prossime ore le visite mediche con il Napoli. L'attaccante arriva dall'Udinese in prestito con obbligo di riscatto per una cifra totale di circa 35 milioni. Come annunciato da Gianluca Di Marzio su X, oggi pomeriggio sono previste le visite mediche dell'attaccante con il club di De Laurentiis.

Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri - Huijsen Real Madrid: è fatta! Pronte visite mediche e firma per l’ex Juve! Cifre e dettagli dell’affare che coinvolge anche i bianconeri È ufficialmente arrivato l’Here we go tanto atteso di Fabrizio Romano in merito al trasferimento di Dean Huijsen al Real Madrid.

Roma, Shomurodov in Turchia per le visite mediche: poi la firma con il Basaksehir - Dopo tre stagioni altalenanti in Italia, Eldor Shomurodov è pronto a scrivere una nuova pagina della sua carriera.

Ufficiale, Osimhen ha presentato un certificato medico per evitare di presentarsi al raduno del Napoli La notizia era emersa in mattinata, e oggi pomeriggio l'ha confermata lo stesso club azzurro tramite una nota ufficiale. Vai su Facebook

