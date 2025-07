Lavori dai tempi indefiniti la struttura radiologica di Manfredonia è nel caos organizzativo

“Dopo settimane e settimane di pazienza e di speranzoso silenzio, evidenziamo il fallimento totale delle politiche sanitarie della Regione, della Asl e dei loro organi decentrati, per ciò che concerne l'ospedale ‘San Camillo’ di Manfredoni”. L’affondo viene dall’on. Giandiego Gatta, e dal Circolo. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: lavori - tempi - indefiniti - struttura

Via per Orio a Bergamo, tempi lunghi per la chiusura. Il Comune: «Lavori a rilento, servono verifiche» - TRENO PER L’AEROPORTO. A Campagnola partito il cantiere per la nuova piazza, ma l’opera avrebbe dovuto iniziare in concomitanza con gli scavi della galleria per l’infrastruttura ferroviaria.

Sicurezza dei ponti, Provincia al lavoro per uniformare i tempi dei lavori - La Provincia sta effettuando verifiche e valutazioni con l'obiettivo di anticipare la messa in sicurezza dei due ponti sulla Virgiliana, a Bondeno, e renderla quasi contemporanea.

Lavori sulla Classicana, Buonguerrieri (FdI): "Il progetto di adeguamento procede nei tempi previsti" - Il cantiere sul tratto ravennate di ss 67 anche noto come Classicana "procede secondo il cronoprogramma stabilito".

A volte basta un solo momento per cambiare la prospettiva. Un luogo sicuro, strutturato, dove ogni voce del team viene ascoltata. Uno spazio in cui il disordine e i ruoli indefiniti lasciano il posto a obiettivi chiari, valori condivisi e nuove consapevolezze. Richie Vai su Facebook

Lavori dai tempi indefiniti, la struttura radiologica di Manfredonia è nel caos organizzativo; Milano, la piscina Cambini chiude di nuovo due anni dopo la riapertura per problemi strutturali alla copertura; Tortona, nel mirino dell’Anas il ponte sullo Scrivia: rischio caos al traffico.

Lavori dai tempi indefiniti, la struttura radiologica di Manfredonia è nel caos organizzativo - Giandiego Gatta e dal Circolo e dai consiglieri comunali di Forza Italia di Manfredonia. Scrive foggiatoday.it

Finiti i lavori allo stadio Matteini. Investimento da 120 mila euro ... - Investimento da 120 mila euro: "Struttura moderna e sicura" Chienni spiega gli interventi finalizzati al miglioramento e all’adeguamento alle normative vigenti. Segnala lanazione.it