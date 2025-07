Sampdoria si parte con Donati | test a Bogliasco partenza per il ritiro e amichevoli fissate

Tutto pronto per l'inizio della stagione 20252026 della Sampdoria, la terza consecutiva in Serie B con un nuovo allenatore in sella, Massimo Donati. Dopo la rocambolesca salvezza ai playout la società prova a voltare pagina, con una ristrutturazione anche sul profilo dirigenziale con l'area. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sampdoria, il nuovo allenatore è Massimo Donati - Jesper Fredberg è il nuovo Ceo dell’Area Football della Sampdoria, Massimo Donati il nuovo tecnico della prima squadra.

Il misterioso supervisore tecnico danese in arrivo alla Sampdoria corrisponderebbe al nome di Jesper Fredberg . L'ex CEO dell'Anderlecht (dal 2022 al 2024) dovrebbe assumere in blucerchiato il ruolo di Direttore Generale.

