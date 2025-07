Giandonato neo vice allenatore In giallorosso incomincio un’altra strada

Ufficiale la firma dell’attaccante Fabricio Lovotti che con la Recanatese avrĂ la chance di misurarsi in un campionato nazionale dopo le messe di reti siglate a Cingoli e Tolentino. Si sta stringendo anche per due o tre difensori che andrebbero ad affiancare Bellusci in una stagione in cui Manuel Giandonato è il neoallenatore in seconda della Recanatese. Giandonato, quando e come è maturata la decisione di lasciare il calcio giocato nonostante in campo dimostrasse comunque di essere ancora competitivo a questi livelli? "Non c’è stata una fase precisa nella quale ho capito che era il momento di chiudere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

