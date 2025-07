lo scontro pausini grignani ancora sulla musica al tempo dei social media

Ci risiamo, e non sono passate neanche ventiquattro ore. Giusto ieri parlavo di come, oggi come oggi, è sempre piĂą evidente come si cerchi l’hype, e per cercare l’hype si lavori su una forma di marketing aggressivo, alla Taffo, provocando e sperando nell’attenzione anche sbagliata del pubblico. Ne parlavo qui https:361magazine.comcuoricini-e-piedi-neri-la-musica-al-tempo-dei-social-media, e neanche il tempo di parlarne che i social media, sempre loro, sono diventati campo di battaglia di un’altra operazione che puzza di costruito lontano un miglio. Anche di piĂą. Talmente tanto che le righe che seguono potrebbero anche non esserci, perchĂ© andrò a riassumere qualcosa che probabilmente giĂ avete visto e letto, e se non l’avete visto e letto l’avrete sentito. 🔗 Leggi su 361magazine.com

