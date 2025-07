Alluvione del Ravone rischio pignoramento per Comune e Regione per eventuali danni futuri

Sulla vicenda delle alluvioni, il Tribunale di Bologna ha emesso un provvedimento¬†destinato¬†a fare giurisprudenza.?Venti residenti delle vie Ravone, Zoccoli e del Genio, nel quartiere Saragozza di Bologna, hanno vinto il primo round in Tribunale contro Comune e Regione Emilia-Romagna, ottenendo. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

In questa notizia si parla di: ravone - comune - regione - alluvione

Alluvione dal Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione. E la protesta si allarga - Bologna, 17 luglio 2025 ‚ÄstI ¬† residenti di via di Ravone, via del Genio e via Zoccoli procedono spediti, tramite il loro legale Adriano Travaglia, verso il pignoramento a Comune e Regione di 3,6 milioni di euro per ‚Äė danno temuto ‚Äô: la somma quantificata come cauzione per danneggiamenti futuri in caso di altre alluvioni.

Alluvione a Bologna: i residenti del Ravone fanno causa a Regione, Comune e Bonifica - Bologna, 29 maggio 2025 ‚ÄstUna causa per danno temuto rispetto ad alluvioni e allagamenti. Una ventina di¬†residenti tra le vie di Ravone,¬†del Genio e Zoccoli ‚Äď strade bolognesi fortemente colpite¬†dall'esondazione del torrente Ravone il 20 ottobre 2024 ‚Äď,¬†supportati dal Comitato per il dissesto idrogeologico di¬†Bologna, ha promosso un'azione per denuncia di danno temuto nei confronti di enti e istituzioni cittadini e regionali: un'udienza √® gi√† in programma un Tribunale il 4¬†giugno.

Ravone, il Comune alza la voce: "√ą la priorit√† assoluta, servono interventi urgenti‚ÄĚ | VIDEO - ‚ÄúIl Ravone √® una priorit√† assoluta". E lo deve essere anche nell'elenco delle opere da finanziare da parte del commissario Fabrizio Curcio e della Regione Emilia-Romagna.

Ricostruzione post alluvione. La @RegioneER e il Comune di #Bologna valutano reclamo contro l‚Äôordinanza del Tribunale di Bologna che dispone risarcimenti per ipotetici ‚Äúdanni temuti‚ÄĚ del Ravone. Priorit√† resta sicurezza dei cittadini La #notizia https://reg Vai su X

SENTENZA STORICA PER L'ALLUVIONE DEL RAVONE!! Una ventina di residenti ha fatto causa al Comune e alla Regione per chiedere di tutelare i loro diritti di proprietà dal "pericolo di un danno grave ed imminente" che deriva dal torrente Ravone: il Tribun Vai su Facebook

Alluvione del Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione. E la protesta si allarga; Alluvione del Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione per eventuali danni futuri; Bologna, il caso di via Zoccoli e la cauzione da 3,6 milioni di euro per i ¬ędanni temuti¬Ľ dell'alluvione: Comune e Regione verso il ricorso.

Alluvione dal Ravone, rischio pignoramento per Comune e Regione. E la protesta si allarga - Continua la lotta dei residenti dopo la sentenza che obbliga gli enti a versare una cauzione per i danni futuri. Da msn.com

Post alluvione Ravone, Regione e Comune di Bologna valutano reclamo dopo il ricorso accolto dal Tribunale - Esondazione dell‚Äôottobre 2024: l‚Äôopposizione dopo il ricorso di 20 residenti e l'ordinanza del Tribunale di Bologna che dispone risarcimenti per ipotetici ‚Äėdanni temuti‚Äô del valore di 3,6 milioni ... Lo riporta msn.com