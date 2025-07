Appuntamento in Piazza | Viaggio nell’Italia dei sedicenti laureati esperti di tutto

«Professore, avvocato e dottore. Viaggio nell’Italia dei sedicenti laureati e gli esperti di tutto». Stefano Piazza ne parla con Riccardo Puglisi, professore ordinario di scienza delle finanze all’UniversitĂ di Pavia e socio dell’Istituto Lombardo. Si occupa del ruolo politico dei mass media, di finanza pubblica e istituzioni politiche, con pubblicazioni su riviste di economia e scienza politica. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Appuntamento in Piazza | Viaggio nell’Italia dei sedicenti laureati esperti di tutto

