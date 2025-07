Bce via al bando di concorso per i grafici | dovranno disegnare le future banconote in euro

La Banca Centrale Europea  ha avviato una selezione aperta a grafici  avente a oggetto proposte per il disegno delle future banconote in euro. Secondo quanto si legge in una nota, il bando di concorso è reperibile sul sito web dell’istituto di Francoforte. Gli interessati possono candidarsi attraverso l’utilizzo di una apposita piattaforma entro il prossimo 18 agosto per accedere a una prima selezione basata su qualifiche e curriculum. I candidati ammessi alla seconda fase presenteranno i propri progetti grafici. Il concorso, spiega la Bce, ha lo scopo di individuare le migliori proposte per il disegno delle future banconote in euro, e segue le fasi di scelta, che sono state effettuate dal Consiglio direttivo dell’istituto dei motivi sia per due possibili temi per le banconote, ‘Cultura europea’ incentrato su luoghi di cultura e condivisione e grandi personaggi europei, e ‘Fiumi e uccelli’ che esprime la resilienza e la diversità degli ecosistemi naturali europei, a seguito di una fase di consultazione di un panel di esperti e del pubblico; sia per la resa grafica dei due possibili temi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

