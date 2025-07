L'Aquila - 1–2–3 Agosto 2025 Aielli (AQ) Aielli è pronto a tornare protagonista con Borgo Universo 2025, il festival che intreccia arte, scienza, musica e cultura in un’esperienza unica e immersiva, pensata per tutti. Quest’anno, l’edizione si svolgerĂ nei giorni 1, 2 e 3 agosto, e avrĂ come tema “La Sagra della Scienza”: un omaggio alla divulgazione scientifica come festa popolare, accessibile, curiosa e coinvolgente. Tra installazioni artistiche, spettacoli, concerti, laboratori, degustazioni e performance, Aielli si trasformerĂ in un vero e proprio laboratorio a cielo aperto, in cui la conoscenza si fa gioco, emozione e partecipazione collettiva. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Borgo Universo 2025 – Arte, Musica e Stelle ad Aielli