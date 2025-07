Palestra Juventus | occhi puntati in casa Atalanta nel mirino c’è l’esterno della Dea Fissato il prezzo per questa estate | i dettagli

e le ultime novitĂ . Il calciomercato Juventus  è sempre attento alle opportunitĂ di mercato, e uno dei profili che sta attirando l’interesse bianconero è quello di Marco Palestra, giovane difensore di proprietĂ dell’ Atalanta. Come riportato dal Corriere dello Sport, la Juve segue con interesse il ragazzo per la sua duttilitĂ Â e le sue qualitĂ difensive, che lo rendono un prospetto intrigante per il futuro del reparto arretrato bianconero. Palestra ha mostrato ottime potenzialitĂ durante la sua esperienza in Serie A, dove ha dimostrato di poter ricoprire vari ruoli in difesa, sia come terzino che come centrale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Palestra Juventus: occhi puntati in casa Atalanta, nel mirino c’è l’esterno della Dea. Fissato il prezzo per questa estate: i dettagli

In questa notizia si parla di: palestra - juventus - occhi - puntati

Calciomercato, Schira: “Milan e Juventus su Palestra dell’Atalanta” - Marco Palestra, classe 2005, giocatore dell'Atalanta, obiettivo di calciomercato di Milan e Juventus: il post social di Nicolò Schira

Palestra Juventus, sarà lui il terzino del futuro dei bianconeri? L’idea del club è chiara: occhi puntati sul classe 2005 dell’Atalanta. - di Redazione JuventusNews24 Palestra Juventus, sarà lui il terzino del futuro dei bianconeri? Gli aggiornamenti sul futuro del giocatore.

Palestra Juventus, Comolli valuta anche il laterale dell’Atalanta: potrebbe sbarcare a Torino a queste condizioni. I dettagli - di Redazione JuventusNews24 Palestra Juventus, Comolli valuta anche il laterale dell’Atalanta: potrebbe sbarcare a Torino a queste condizioni.

Excl. – #ACMilan e #Juventus hanno manifestato interesse per Marco #Palestra, giovane terzino destro classe 2005 dell’#Atalanta. Talento in crescita, occhi puntati sul futuro! #Transfers #Calciomercato #Milan #Juve #Palestra @NicoSchira @MikyMusu Vai su X

La #Juventus ha annunciato ufficialmente l’amichevole in famiglia tra la Prima Squadra e la Juventus #NextGen, che si terrà mercoledì 13 agosto 2025 alle ore 18:30 presso l’Allianz Stadium. Questo incontro rappresenta un’importante occasione per i tifosi di Vai su Facebook

Altro colpo dopo Koop: dall’Atalanta alla Juve per 24 milioni; Vlahovic carico per Milan-Juventus: lavoro in notturna e post social; Napoli, Mertens si allena in palestra: Lavoro duro, mi manca il campo. VIDEO.

Palestra Juventus, sarà lui il terzino del futuro dei bianconeri? L’idea del club è chiara: occhi puntati sul classe 2005 dell’Atalanta. - Gli aggiornamenti sul futuro del giocatore Il calciomercato Juve ha messo nel mirino Marco Palestra, giovane terzino destro classe 200 ... juventusnews24.com scrive

Palestra Juve, forze fresche sulle corsie: occhi puntati anche sul classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Tutti i dettagli - Palestra Juve, forze fresche sulle corsie: occhi puntati anche sul classe 2003 di proprietà dell’Atalanta. Come scrive juventusnews24.com