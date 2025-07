Pfas M5S al governo | Chi protegge i vigili del fuoco?

È stata depositata alla Camera dei deputati un’interpellanza parlamentare firmata dal deputato del Movimento 5 Stelle Roberto Traversi. L’obiettivo è chiedere al ministro competente impegni concreti per tutelare i vigili del fuoco (vvf) dall’esposizione ai Pfas, sostanze chimiche altamente. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Vigili del Fuoco: Simiani (PD), su Pfas governo reticente e negazionista - Arezzo, 25 aprile 2025 –  Vigili del Fuoco: Simiani (PD), su Pfas governo reticente e negazionista "Ancora uno stop dal governo sulla richiesta del PD di effettuare una indagine urgente sulla presenza di Pfas sui dispositivi utilizzati dal Vigili del fuoco.

Vigili del Fuoco: Simiani (Pd): "Su Pfas governo reticente e negazionista" - Mentre prosegue lo screening disposto dal dipartimento centrale di vigili del fuoco tra gli operatori delle caserme di Arezzo, Matera e dell'Emilia Romagna, la politica alza delle barricate di fronte alle richieste di accertamenti sollevate da famigliari di vigili deceduti per tumori rari e.

Allarme dei Vigili del fuoco sui rischi per la salute dei Pfas. I pompieri tra le categorie più esposte - La Direzione nazionale dei Vigili del fuoco lancia l’allarme: attenti ai Pfas. Le sostanze perfluoroalchiliche utilizzate nell’industria costituiscono un inquinante che il corpo umano non riesce ad espellere e sono contenute nelle acque, nelle schiume antincendio e anche nell’abbigliamento composto da tessuto ignifugo.

Vigili del Fuoco: Simiani (PD), su Pfas governo reticente e negazionista - "Ancora uno stop dal governo sulla richiesta del PD di effettuare una indagine urgente sulla presenza di Pfas sui dispositivi utilizzati dal Vigili del fuoco. Secondo lanazione.it

Allarme PFAS in Piemonte: pericolo per i Vigili del Fuoco. Mentre il Comune di Chivasso tace... - Il Movimento 5 Stelle porta in Regione tre mozioni sul PFAS: salute dei pompieri, controlli ambientali e leggi più severe ... Da giornalelavoce.it