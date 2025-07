Fiesta! Roma Latin Festival | ultimo live

Venerdì 18 Luglio a chiudere in bellezza la stagione live 2025 di Fiesta! Roma Latin Festival sarà  El  Chacal, icona del raggaeton cubano e protagonista della scena urban latina. Con il suo stile unico mescola diversi generi musicali creando un sound accattivante e travolgente che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Chacal ha iniziato la sua carriera negli anni 2000 come parte del duo Los Chacales, insieme al fratello gemello Roger. Nel 2014, si è lanciato come solista e da allora ha raccolto una grande quantità di successi, tra cui canzoni come Chacalón, Lo que tú quieras e El Chacal vs Gente de Zona. 🔗 Leggi su Funweek.it

Venerdì 18 luglio 2025, al Fiesta di Roma si parla cubano! Sul palco del Fiesta – Roma Latin Festival, arriva El Chacal, leggenda del reggaeton e voce di hit come “Ay Mi Dios” e “El Clavo”. Parco Rosati, Via delle Tre Fontane 24 – EUR Start: ore 22: Vai su Facebook

