Ciclismo sotto shock ennesima tragedia | la ricostruzione dell’incidente

Il ciclismo piange ancora una giovane vittima. Samuele non è riuscito a sopravvivere dopo la violenta caduta nella prima tappa della Valle d’Aosta-Mont Blanc Samuele Privitera sognava di fare l’esordio fra i professionisti. Un mondo che era riuscito solamente ad assaporare durante la Settimana Internazionale Coppi e Bartali. Poi il ritorno fra i giovani per il 19enne ligure con il Giro d’Italia Next Gen fra le corse piĂą importanti a cui ha preso parte. Il ciclismo è sempre stato nella sua vita. Non si è mai perso una gara e, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, è cresciuto nel mito dei corridori spagnoli. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Ciclismo sotto shock, ennesima tragedia: la ricostruzione dell’incidente

In questa notizia si parla di: ciclismo - sotto - shock - ennesima

Ciclismo, sotto la pioggia l'australiano Manion vince la Pisa-Volterra - Volterra, 13 luglio 2025 – Per la prima volta la Pisa-Volterra per allievi, si è conclusa nel centro storico e nella magnifica Piazza dei Priori meta di tsnti turisti.

Città sotto shock, giovane chef stroncato da un malore; Specialized Roubaix, l'endurance su strada ispirato alla Mtb; “Pubblicità shock” di Clendy. Perché giocare facile?.

"Mani addosso e mi hanno lanciato una pietra, ho paura": ciclista sotto ... - Luca Colnaghi è stato, suo malgrado, protagonista dell'ennesimo evento sfortunato subito dai ciclisti in fase di allenamento. Riporta tuttosport.com

Morto Mader, ciclismo sotto shock: era precipitato in un burrone - Morto Mader, ciclismo sotto shock: era precipitato in un burrone Il 26enne elvetico era stato ricoverato in gravi condizioni ma è deceduto dopo il grave incidente al Giro di Svizzera: la nota del ... Come scrive corrieredellosport.it