Vieri | Milan Modric e Allegri non bastano Inter Calha indispensabile La Juve mi piace

Così Bobo, tra padel e pallone: "L'Inter ha ancora la squadra più forte, ma il Napoli con De Bruyne.". E sulla Nazionale: "Rino trasmette grinta, farei giocare Kean e Retegui insieme". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Vieri: "Milan, Modric e Allegri non bastano. Inter, Calha indispensabile. La Juve mi piace"

Moratti, festa di compleanno a sorpresa con oltre 100 ex Inter: Vieri e Recoba col Pandino - Festa di compleanno nerazzurra per Massimo Moratti. I suoi figli Carlotta e Mao hanno organizzato una bella sorpresa per gli 80 anni dell`ex.

Inchiesta ultras Inter e Milan, negli altri 7 arresti c’è l’ex socio in affari di Maldini e Vieri (Il Giornale) - Nell’inchiesta ultras che vede coinvolte le curve di Inter e Milan, ci sono stati ulteriori arresti: cinque indagati e due ai domiciliari.

Chi è Mauro Russo, l’ex capo ultras dell’Inter arrestato: i Boys, i parcheggi e il business con Vieri e Maldini - Milano – C’era una volta un triumvirato a reggere la Curva Nord dell’Inter di cui tutti i frequentatori del settore avevano rispetto e una certa paura: Marco Pisu, il “lanciacori” della transenna, di cui poi si sono perse le tracce dagli anni ‘90; Franco Caravita, il leader carismatico indiscusso fino a poche stagioni fa; Marco Russo, l’ultrà sempre elegante e dalle buone frequentazioni, con il fiuto per il business affinato nel corso degli anni.

De Paul da Messi all’Inter Miami ? È fatta per il trasferimento di Rodrigo De Paul all’Inter Miami. Il 31enne campione del mondo con l’Albiceleste nel 2022, sbarcherà in Florida dopo quattro anni a Madrid, dove aveva ancora un anno di contratto. Vai su Facebook

