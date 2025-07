La maschera viso coreana Pyunkang Yul per la pelle secca a base di tè verde

Combina agenti lenitivi e idratanti per dissetare la cute in soli dieci minuti. Il perfetto trattamento after-sun per le giornate più afose e calde.

La maschera viso è un must have: in crema, tessuto o hydrogel, risponde ad ogni esigenza della pelle. Ecco come scegliere quella più adatta - I n crema, tessuto o hydrogel, la maschera viso è un must have: «È il trattamento beauty più veloce ed efficace per le diverse esigenze della pelle, dall’idratazione alla luminosità », spiega Rosanna Dambra, skin coach Image Skincare.

Il nuovo segreto di bellezza di Belén Rodriguez è la maschera viso allo sperma di salmone - Belén Rodriguez questa mattina si è presa cura della sua bellezza provando un trattamento innovativo: una maschera viso allo sperma di salmone.

Protegge, rinfresca e idrata la pelle del viso. La maschera dopo sole è il must have dell’estate - C’è chi è già partita e chi sta ancora decidendo dove andare, fatto sta che le vacanze estive sono alle porte e con loro anche la voglia di sfoggiare una belle tintarella e di tornare a casa (il più tardi possibile) con una carnagione dorata e un aspetto radioso.

Le migliori maschere viso coreane - Vogue Italia - Maschere viso coreane: perché hanno una marcia in più e le migliori da scegliere in base alle vostre specifiche esigenze. Secondo vogue.it