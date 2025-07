La dinamica del terribile incidente in scooter a Porlezza | guidava la ragazza minorenne

Poco dopo la mezzanotte del 17 luglio 2025, i carabinieri sono intervenuti in via per Osteno a seguito di un grave incidente stradale che ha coinvolto un ciclomotore con a bordo due giovanissimi. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo, una Yamaha di colore rosso, procedeva lungo la provinciale. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: incidente - dinamica - terribile - scooter

Genova, dubbi sulla dinamica dell’incidente in porto costato la vita a un camallo, disposta nuova perizia - Chiesta una doppia consulenza tecnica per ricostruire quanto è avvenuto sulle banchine di Pra' e per accertare le condizioni di chi guidava la ralla La procura di Genova ha disposto una consulenza tecnica per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente avvenuto lo scorso 18 dicembre in porto,

Incidente mortale in porto: sopralluogo sul posto per ricostruire la dinamica - Era la notte del 18 dicembre dell'anno scorso quando il portuale Giovanni Battista Macciò perse la vita, ucciso da una ralla che lo investì nel piazzale del terminal Psa di Pra'.

Francis Ngannou investe e uccide una 17enne: poco chiara la dinamica dell’incidente che ha coinvolto l’ex campione di UFC - Una tragica fatalità ha riguardato il lottatore di arti marziali miste camerunese, nonché pugile professionista, Francis Ngannou.

Tragedia a Pozzuoli: è morto in un terribile incidente stradale Augusto Di Meo, 18 anni, residente del posto. Il giovane era in sella al suo scooter quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con con una Fiat 500 di colore bianco guidata da un uomo. Vai su Facebook

La dinamica del terribile incidente in scooter a Porlezza: guidava la ragazza minorenne; Incidente in moto a Luisago: 35enne in condizioni disperate, interviene l'elisoccorso; Incidente a Chieri: scontro tra scooter e minicar, centauro grave in ospedale.

Incidente con lo scooter, 18enne fa un volo di 100 metri e muore - Un gravissimo incidente stradale si è verificato ieri nell’area flegrea, a Pozzuoli, dove ha perso la vita Augusto Di Meo, 18 anni, residente in città. Scrive ilfattovesuviano.it

Incidente a Pozzuoli, schianto mortale in scooter: 18enne sbalzato per cinquanta metri - Si è schiantato al suolo dopo un volo di oltre cinquanta metri causato dall’impatto tra lo scooterone sul quale era alla guida e una Fiat 500. Riporta ilmattino.it