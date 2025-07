Chi ha spento i motori Air India solo ora la scoperta choc su chi ha fatto schiantare l’aereo

A pochi giorni dalla catastrofe aerea che ha coinvolto il volo Air India 171, i contorni della tragedia stanno diventando sempre piĂą nitidi, rivelando una dinamica inquietante e una veritĂ difficile da accettare. Un aereo pieno di persone, partito regolarmente per una tratta di linea, è precipitato pochi istanti dopo il decollo, lasciando dietro di sĂ© solo morte e devastazione. Oggi le indagini puntano dritto a un gesto deliberato, compiuto da chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza di tutti i passeggeri. Un gesto apparentemente inspiegabile, consumato in pochi secondi e che ha lasciato sotto shock perfino il primo ufficiale, Clive Kunder, presente in cabina di pilotaggio e inizialmente alla guida del jet. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it