Calciomercato inter, ecco quanto capitale è stato messo a disposizione della societĂ per agire sul calciomercato: le ultime. Le idee non mancano nel calciomercato Inter, forte di un budget complessivo da 80 milioni di euro destinato a rinforzare due reparti chiave: attacco e difesa. La dirigenza, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, ha messo in cima alla lista dei desideri due nomi ben precisi: Ademola Lookman dell’ Atalanta e il giovane talento Giovanni Leoni, oggi al Parma. Per il reparto offensivo, i nerazzurri puntano forte su Lookman, ritenuto l’elemento ideale per dare imprevedibilitĂ al tridente di Chivu, che continuerĂ a puntare sul 3-4-2-1. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter, ecco quanto hanno stanziato i nerazzurri per il mercato estivo: la cifra finale dei milanesi