Laura Pausini e Gianluca Grignani scontro sui social per l' annuncio di La mia storia tra le dita

Il cantante non ha apprezzato il modo con cui la collega ha annunciato il brano dando vita a un vivace scambio di battute sui social.

Laura Pausini compie 51 anni: sui social svela come festeggerĂ il suo compleanno - Laura Pausini ha compiuto 51 anni. Se l'anno scorso aveva scelto di festeggiare in grande stile, quest'anno ha optato per una festa diversa dal solito.

Alessia Marcuzzi e Laura Pausini hanno litigato? Strani segnali e silenzio social - Qualcosa si sarebbe spezzato nel legame storico tra Alessia Marcuzzi e Laura Pausini. La conduttrice e la cantante sono amiche da tempo ma nell’ultimo periodo si sarebbero allontanate.

Laura Pausini vs Gianluca Grignani: il dissing elegante che ha conquistato i social - I social media hanno trasformato anche il mondo della musica in un palcoscenico dove ogni parola può diventare virale.

Gianluca Grignani attacca sui social Laura Pausini che lo censura per il suo nuovo singolo Vai su X

“Family holydays in Greece” ️ dal profilo social di “Laura Pausini” Vai su Facebook

Laura Pausini vs Gianluca Grignani: il dissing elegante che ha conquistato i social - I social media hanno trasformato anche il mondo della musica in un palcoscenico dove ogni parola può diventare virale.

Laura Pausini e Gianluca Grignani, botta e risposta sui social: «Quella canzone l'ho scritta io». Poi il chiarimento di lei - Tutto è cominciato con un post Instagram della cantante che ha annunciato l'uscita, a settembre, di un brano ...