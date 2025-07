Svelate le cause della morte di Sophie Hutchins l'amica di Caitlyn Jenner morta in un incidente stradale

Sono state rivelate le cause della morte di Sophie Hutchins, l'amica e convivente di Caitlyn Jenner morta in un incidente stradale lo scorso 2 luglio. L'impatto, causato dall'alta velocità con cui sfrecciava il veicolo, è stato determinante per la 29enne. 🔗 Leggi su Fanpage.it

“Quando Sophia Hutchins è morta stava guidando troppo veloce”, le dichiarazioni della polizia dopo l’incidente - Dopo la notizia della scomparsa di Sophia Hutchins, morta in un tragico incidente stradale nella giornata di mercoledì 2 luglio, arrivano anche le prime ricostruzioni della polizia, in grado di ... Secondo fanpage.it