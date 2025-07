ASCOLTI TV 16 LUGLIO 2025 | LE EMOZIONI DI NORVEGIA-ITALIA MAMMA O PAPÀ DEBUTTA IL CASO

ASCOLTI TV 16 LUGLIO 2025 • Mercoledì •. Gli ascolti tv di mercoledì 16 luglio 2025 con il match Norvegia-Italia, la pellicola Mamma o PapĂ ? e Il Caso. Ecco i dati di ieri.  Gruppi R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Tg1 Mattina Estate – x Tg1 – x UnoMattina Estate – x Relazione Annuale AutoritĂ delle Comunicazioni – x Camper – x Tg1 + Economia – x + x L’Allieva – x + x Tg1 – x Pres. Estate in Diretta – x Estate in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – x Norvegia-Italia – x Norvegia-Italia – x Aline: La Voce dell’Amore – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Morning News – x Morning News – x Forum (R) – x Tg5 – x Beautiful – x Forbidden Fruit – x La Forza di Una Donna – x Adeline – x Caduta Libera Estate – x Caduta Libera Estate – x Tg5 – x La Ruota della Fortuna – x Mamma o PapĂ ? – x Mamma o PapĂ ? – x Tg5 + Il Migliore dei Mondi – x + x World Aquatics – x Tg2 – x World Aquatics – x + x World Aquatics – x Tg2 – x Tg2 Estate Con il Meglio di Costume – x Tg2 Medicina 33 – x Squadra Speciale Cobra 11 – x Tour de France 11^ Tappa – x Tour all’Arrivo – x Tour Replay – x Tg Sport – x The Rookie + Blue Bloods – x + x Tg2 – x Tg2 Post – x Rocco Schiavone 3 – x Rocco Schiavone 3 – x Storie di Donne al Bivio Estate + Amo La Tempesta – x + x Chicago Med – x + x Law & Order: Special Victims Unit – x Law & Order: Special Victims Unit – x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x Sport Mediaset Extra – x Paperissima Sprint – x Cornetto Extra Battiti – x I Griffin – x Magnum P. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - ASCOLTI TV 16 LUGLIO 2025: LE EMOZIONI DI NORVEGIA-ITALIA, MAMMA O PAPĂ€, DEBUTTA IL CASO

In questa notizia si parla di: ascolti - luglio - norvegia - italia

Ascolti TV giovedì 3 luglio, Temptation Island contro Don Matteo e Money Road: ecco chi ha vinto - Debutto col botto per il reality dei sentimenti e delle tentazioni: quasi 3,5 milioni di spettatori e uno share mai visto prima.

Ascolti tv ieri sera 6 luglio 2025, i dati Auditel per ogni programma in prima serata, da Imma Tatarani a La notte nel cuore - Ecco chi ha vinto la gara degli ascolti tv ieri sera, domenica 6 luglio 2025 Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 6 luglio 2025, hanno per protagonisti diversi programmi di informazione e di spettacolo, fiction e film.

Ascolti TV 4 luglio 2025 - Ascolti TV 4 luglio 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di venerdì 4 luglio 2025.

Torna su Rai 1 e in prima serata la Nazionale italiana di calcio femminile. Le Azzurre affrontano la Norvegia per entrare tra le prime 4 d'Europa. Nel primo commento le info su data e ora della partita Vai su Facebook

Ascolti tv del 16 luglio, la Nazionale femminile, Rocco Schiavone o Zona Bianca; Stasera in tv (16 luglio): l'Italia tifa la Nazionale su Rai 1 e Lino Banfi torna con il suo capolavoro; Ascolti tv ieri venerdì 6 giugno chi ha vinto tra Norvegia - Italia e Tradimento, dati Auditel Quarto Grado.

Ascolti tv mercoledì 16 luglio: Italia-Norvegia, Fino all’ultimo indizio - Ascolti tv 16 luglio 2025: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (mercoledì) | Qual è il programma più visto della serata ... Si legge su tpi.it

Ascolti tv del 16 luglio, la Nazionale femminile, Rocco Schiavone o Zona Bianca - Su Rai 1 l’Italia femminile ha sfidato la Norvegia, su Rete 4 “Zona Bianca” o “Rocco Schiavone” in replica su Rai 2: chi vince gli ascolti tv? Lo riporta dilei.it