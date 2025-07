Confindustria-crui | al via tavoli tematici permanenti per potenziare il trasferimento tecnologico

Tavoli tematici permanenti dedicati ai settori strategici ed emergenti: dalle due transizioni green e digital all’aerospazio, dal turismo all’ambito farmaceutico e biomedico, dalla mobilita’ del futuro all’intelligenza artificiale, dalla manifattura avanzata alla catena del cibo. Saranno attivati nei prossimi mesi come annunciato nel corso dell’incontro – promosso da Confindustria e Crui (Conferenza dei Rettori delle universita’ italiane) – che si e’ svolto oggi a Roma con l’obiettivo di rilanciare il dialogo strategico tra il mondo universitario e quello industriale, delineando un nuovo modello di collaborazione a sostegno della competitivita’ nazionale ed europea. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

