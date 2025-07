Ciclista investito da un' auto trasportato in ospedale in gravi condizioni

Un ciclista è stato investito questa mattina lungo il ponte Barca, a Paternò. Come riportato dai colleghi di 95047.it, il mezzo coinvolto non si sarebbe fermato dopo l’impatto, allontanandosi senza prestare soccorso. L’uomo, a seguito dell’urto, è finito rovinosamente sull’asfalto riportando. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: ciclista - investito - auto - trasportato

Gravissimo incidente, investito un ciclista: 26enne trasportato in fin di vita in ospedale - Grave incidente stradale ieri sera a Lentate sul Seveso. Un giovane di 26 anni è stato trasferito in gravissime condizioni all’ospedale di Saronno.

Un ciclista è stato investito in un incidente stradale | VIDEO - Un ciclista di 41 anni è stato investito in un incidente stradale. A colpire il ciclista, che guidava una bicicletta elettrica, è stato un uomo di 68 anni, residente a Imola, mentre guidava un suv Toyota.

Incidente nella notte nel Barese: ciclista investito da un'auto, muore un 35enne - Un altro tragico incidente sull'asfalto in Puglia.?Un uomo di 35 anni, di nazionalità marocchina, questa notte, intorno alle due e trenta è stato investito ed è.

Tragico incidente sulla Pontina: ciclista investito e ucciso. Traffico in tilt Vai su Facebook

Ciclista investito da un'auto, trasportato in ospedale in gravi condizioni; Ciclista investito da un'auto: trasportato in ospedale in elicottero; Ciclista investito da un'auto, 22enne trasportato in ospedale con l'eliambulanza.

Morto il ciclista investito questa mattina: è Gilberto Arbanti - Non ce l’ha fatta il ciclista di 74 anni di Arpino investito questa mattina sulla provinciale a Castelliri. Come scrive ciociariaoggi.it

Ciclista 74enne muore investito da un'auto - Poco prima delle 13 una donna di 78 anni alla guida della sua auto ha investito la vittima in bicicletta, Gilberto Arbanti, 74enne residente ad Arpino. Riporta msn.com