La Cassazione coi lavoratori Toolk speranze per le pensioni

(Di domenica 7 luglio 2024) A conclusione di un lungo iter tecnico e legale, gli ex dipendenti della nota azienda ‘Srl’ di Campiglione di Fermo, possono sperare di accedere alle tutele previdenziali. Questa la notizia che nelle ultime ore, ha richiamato all’attenzione degli ex dipendenti, ma anche di professionisti che sono stati interessati, direttamente o indirettamente alla triste vicenda della ‘srl’, l’azienda fermana di calzature al centro qualche tempo fa dell’inchiesta della nota giornalista Milena Gabanelli, in quanto protagonista di una sofisticata operazione societaria che la portava ad essere fusa per incorporazione in una società di diritto americano con sede nello stato del Delaware. Operazione che avrebbe consentito alla società di sottrarsi ai propri obblighi di pagamento in primo luogo nei confronti dei dipendenti.