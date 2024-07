Elezioni in Francia dallo choc per l’onda nera al rischio ingovernabilità | al via il voto decisivo La sfida di Macron a Le Pen e Mélenchon per sopravvivere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 7 luglio 2024) Chiunque sarà il vincitore, quello che sta succedendo innon si era mai visto. “C’est du jamais vu“, dicono da una parte e dall’altra delle barricate. E basta un’espressione per riassumere lo stato d’animo di un Paese intero che affronta l’ultimo eturno dellelegislative. Prima loper lo scioglimento improvviso dell’Assemblea nazionale, ora la consapevolezza che ci si prepara a una lunga fase di incertezza e instabilità: in un mese scarso si è passati dal panico pera un passo dal potere, alla riesumazione di un fronte repubblicano che sembrava impossibile fino al. Una metamorfosi velocissima in uno scenario ingessato, ma al tempo stesso in continua evoluzione. Cosa avesse in testa davvero Emmanuelquando ha deciso la sterzata più violenta di sempre, ancora nessuno è riuscito a decifrarlo.