Cacciai Tony Renis dalla Nazionale Cantanti e in Venezuela finii a cena dal boss Cuntrera Ho avuto 5 tumori senza il successo avrei fatto l’idraulico | l’ultima intervista a Pino D’Angiò

(Di domenica 7 luglio 2024) La sua Ma quale idea non è evergreen. È un intramontabile. E uno i quei brani che bivaccano nel cervello di ognunoneanche la consapevolezza del proprietario del cervello stesso. Ha venduto milioni e milioni di dischi nel mondo. Ha girato il mondo. Vissuto il mondo. Affrontato, a volte subito, in altre riso del mondo. Ha per tutta la vita mantenuto il giusto disincanto di chi trova ogni giorno un motivo per sorridere, per girare la padella ed evitare la brace. E oggi, superati i 70 anni, coccola il fanciullo che è in lui, ben consapevole che per essereci vuole intuito, coraggio, talento, quel briciolo di follia e anche tanto venerato culo. Caro, dopo l’ospitata a Sanremo con i BNKR44 la sua Ma quale idea è tornata virale sui social.