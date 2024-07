Tensioni tra Chiara Ferragni e sua mamma? Chiudono gli uffici

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di sabato 6 luglio 2024) Con un lunghissimo editoriale su Twitter, Gabriele Parpiglia ha svelato che ci sarebberotrae suaCristina Di Guardo Un lunghissimo editoriale scritto da Gabriele Parpiglia su twitter parla delletrae suaCristina Di Guardo. “Crolla il mondo intorno e dentro ‘brand’. Dopo aver dato la notizia della chiusura di alcuni negozi con marchi in concessione (da nord a sud dell’Italia, non solo quello centrale a Milano); arrivano i primi licenziamenti e glisvuotati dove lavorano o meglio lavoravano i dipendenti legati alle società delladove oggi non c’è più Fabio Maria Damato ma la madre Marina Di Guardo che sta gestendo attività soprattutto a livello finanziario.