Moto-gp Marquez lanciato dalla moto nelle pre-qualifiche del Gran Premio di Germania | le immagini Oggi la gara sprint

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024) Una caduta rovinosa e spaventosa quella che ha visto protagonista Marcnel corso delle pre-deldial Sachsering. Un volo in avanti di qualche metro, prima di atterrare sull’asfalto, riuscendo a evitare la. Il tutto è avvenuto in curva 11 quando l’anteriore della Ducati dell’otto volte campione del mondo ha perso e recuperato improvvisamente aderenza, scatenando il “pendolo” sulla ruota posteriore. Il pilota Ducati, già vittorioso in 11 occasioni nella pista tedesca, in una prima fase ha tentato di recuperare la traiettoria, ma il risultato è stato uno spaventoso high-side che lo ha scaraventato davanti al mezzo. Rialzatosi senza ferite apparenti,ha subito la frattura di un indice e diverse contusioni al costato, ma è sceso regolarmente in pista questa mattinaQ1.