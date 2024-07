Marco Polo e la vera storia del mondo scritta nella stoffa di lusso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 6 luglio 2024) “Adesso non si potrebbe più”, dicono tutti i visitatori occidentali della mostra “I mondi di”, aperta fino al 29 settembre a Palazzo Ducale, a Venezia, alzando la testa sulla mappa del suo viaggio, riprodotta in scala appropriata all’ingresso. No, a settecento anni dalla morte dinon si potrebbero attraversare, se non a rischio della vita e comunque con grandi difficoltà fin dalla concessione dei visti, Armenia, Turchia, Georgia, Iran (ai tempi della famiglia, il reame di Mosul e quello di Persia), il Turkestan, la regione di Beijing, il Tibet, la Birmania, e poi rientrare attraverso il Gujarat indiano, Mogadiscio, l’Abissinia. Non che all’epoca i viaggi fossero sicuri, tutt’altro, neanche a metterci ventiquattro anni come lui, il “Milion” come era ribattezzata per aferesi gran parte della famiglia, e pur restando per diciassette alla corte del Gran Khan come consigliere.