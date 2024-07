Gaza nuovo ok di Hamas al piano Biden per una tregua di sei settimane | Ma vogliamo garanzie scritte sulla fine della guerra

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 6 luglio 2024)ha dato un primo via libera alelaborato dal presidente degli Stati Uniti Joeper il cessate il fuoco di seinella Striscia diin cambioliberazione di numerosi ostaggi, tra cui donne, anziani e feriti, in cambio di centinaia di detenuti palestinesi. Lo scrive il Times of Israel citando due fonti, entrambe anonime, secondo cui il movimento islamico palestinese vorrebbe “carta” sull’avvio dei negoziati per ladel conflitto durante la. Si tratta comunque di un cambio di prospettiva rispetto a quandochiedeva, come condizione per il rilascio degli ostaggi, laimmediatae il ritiro di tutte le truppe israeliane dalla Striscia. Un rappresentante del gruppo ha dichiarato all’Associated Press che l’ok è arrivato dopo aver ricevuto “impegni everbali” dai mediatori che il conflitto non sarà ripreso e i colloqui proseguiranno fino all’accordo di pace.