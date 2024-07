Domani ’Ci vediamo all’alba’ | valzer mazurka e liscio alla Rocca

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 6 luglio 2024) Bertinoro saluta il levar del sole anche quest’anno con la rassegna musicale, ‘Ci, che propone suggestivi concerti nella cornice della. Il primo appuntamento del ricco cartellone è previsto peralle 5.36 nel belvedere di Dante (corte interna) con ‘La grande alba della danza’ dell’Orchestrona della Scuola di Musica Popolare di Forlimpopoli. In scalettae mazurke francesi, gighe e tarantelle, rondeau, manfrine e vecchioemiliano-romagnolo. L’Orchestrona personalizza e ripropone tutti i suoi brani per offrire ai ballerini, ma anche a chi semplicemente vuole ascoltare, una serie di pezzi che facciano muovere i piedi e scaldino il cuore. La formazione nasce una ventina di anni fa da un’idea di Davide Castiglia ed è una composizione assolutamente atipica, una commistione ben riuscita tra una banda e un’orchestra che non è in realtà nessuna delle due.