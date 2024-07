Saldi estivi al via | le date regione per regione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

La stagione deiai nastri di partenza: scatta, per i consumatori, la caccia all'affare e, per i commercianti, l speranza di svuotare i magazzini. Il gong deiscatta in modo pressoché uniforme sabato 6 luglio, come accaduto l'anno scorso. Tuttavia, il Trentino Alto Adige si distingue concedendo agli esercenti una maggiore libertà nella scelta delledi inizio. Se ledi inizio sono omogenee, i giorni di fine promozioni possono variare. Le stime di Confcommercio Secondo l'Ufficio Studi di Confcommercio, si stima una spesa complessiva di 3,2 miliardi di euro, con una media di circa 92 euro a persona. Il presidente di Federazione Moda Italia-Confcommercio, Giulio Felloni, ha sottolineato che questisono particolarmente appetibili per quasi 16 milioni di famiglie italiane, che si prevede aumenteranno a 202 euro il loro budget mensile destinato agli acquisti di abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria, tessile casa e articoli sportivi.