Buongiorno-Napoli non è ancora fatta L’Inter alle spalle – Sky

(Di venerdì 5 luglio 2024) La trattativa tra Alessandroe ilnon èconclusa. Da Sky Sport viene definito tutto quello che manca per il trasferimento dal Torino,attende. COSA MANCA? –ha provato il colpaccio nelle ore scorse con Alessandro, chiedendo informazioni a Giuseppe Riso sul futuro del suo assistito. La mossa ha creato scalpore e ha messo fretta al, che nella notte con Giovanni Manna non è rimasto fermo. Il dirigente ha incontratoil procuratore del difensore ricevendo il via libera per la conclusione della trattativa. L’accordo con il Torino c’è già, mancano però alcune questioni contrattuali su cui trovare la soluzione. Per ilquesta non è una piccolezza, perché non pochi giocatori negli anni precedenti non sono riusciti a trovare un accordo con Aurelio De Laurentiis per i diritti di immagine.