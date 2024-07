Euro 2024 il gesto del turco Demiral è un caso diplomatico Berlino e Ankara convocano gli ambasciatori Erdo?an vola in Germania

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 4 luglio 2024) IlMehmet Ali A?ca, che nel 1981 sparò a Papa Wojtyla, era un militante dell’organizzazione terroristica di estrema destra denominata Lupi grigi. Attivo ancora oggi, il gruppo – il cui nome ufficiale è Ülkücüler – propugna idee nazionaliste e persegue l’ideale del panturchismo, ovvero l’unione di tutte le popolazioni di cultura turca, anche attraverso attentati e iniziative xenofobiche ai danni delle minoranze etnico-religiose in Anatolia. Gli appartenenti alla frangia che ha caratteristiche paramilitari, tra loro, si salutano con il cosiddetto saluto del lupo. Ed è il simbolo che il difensore Merihha usato per esultare dopo le due reti segnate contro l’Austria negli ottavi di finale di. La partita si è chiusa con la vittoria della nazionale turca per 2-1, ma resta aperto illegato alla condotta del calciatore ex Sassuolo, Juventus e Atalanta.