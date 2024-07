Basket d’estate | la Summer League è stata un successo Gli Officina Shakers fanno il bis a Bondeno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Si è conclusa con il secondoconsecutivo deglila terza edizione della Shakalaka, il torneo di4 vs 4 organizzato dalla Matildeche si è tenuto al Centro Sportivo Bihac da venerdì a domenica. Glisi sono confermati, bissando ildello scorso anno, al termine di una finale decisamente combattuta contro i Miracles, formazione arrivata da Riva del Garda. Soltanto 3 i punti di scarto tra le due formazioni a favore degli, che si confermano squadra da battere, dopo il secondo posto nella prima edizione ed il trionfo dello scorso anno. Per loro in premio un giro in Ferrari sul circuito di Pomposa, mentre i Miracles hanno ricevuto in premio un giro in barca sulle rive del Po offerto dal Camping “Lucciole Nella Nebbia”.