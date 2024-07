Più colloqui telefonici e in presenza così cambierà la vita dei detenuti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 3 luglio 2024) AGI - Assunzioni di dirigenti penitenziari e personale polizia penitenziaria; semplificazione e velocizzazione delle procedure per l'accesso alla liberazione anticipata; aumento delle telefonate per i; creazione dell'albo delle comunità. Sono alcuni dei punti salienti del dl Carceri approvato oggi in Consiglio dei ministri. E ancora. Arriveranno mille agenti in più per la polizia penitenziaria, che oltre ai mille già reclutati lo scorso anno avvicinano l'obiettivo dell'effettivo completamento dell'organico reale. Un intervento concreto per saturare le piante organiche dopo anni di disinvestimenti. Ma andiamo con ordine. Aumento di 20 unità del personale di dirigente penitenziario L'obiettivo è di dotare ogni istituto di pena di un comandante e un direttore, e per quelli più grandi anche di un vice direttore, per ricostruire una catena di gestione stabile ed efficiente, mediante l'aumento della pianta organica di venti unità.